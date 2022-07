WPP : Rachat de l'agence latino-américaine Corebiz

(CercleFinance.com) - Le numéro un mondial de la publicité WPP a annoncé lundi l'acquisition de Corebiz, une agence sud-américaine de création numérique spécialisée dans le déploiement de la plateforme de commerce digital VTEX.



Créée en 2013, Corebiz emploie plus de 600 professionnels en Amérique Latine, basés pour l'essentiel dans ses bureaux de Sao Paulo et Franca, précise le groupe britannique dans un communiqué.



Corebiz - qui compte des groupes de la trempe de Whirlpool, Casino, Walmart, Carrefour, Decathlon ou Estée Lauder parmi ses principaux clients - propose des services allant de la conception d'effets visuels pour les campagnes de publicité aux outils permettant de gagner en visibilité sur les moteurs de recherche (SEO).



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été rendus publics.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.