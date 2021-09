WPP : Partenariat avec Snap dans la réalité augmentée

(CercleFinance.com) - WPP a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Snap, la maison-mère du service de messagerie en ligne Snapchat, dans le domaine de la réalité augmentée.



Leur projet commun, baptisé 'The AR Lab', vise à aider les marques à proposer des 'expériences immersives' à leurs clients via cette technologie qui permet de projeter des éléments fictifs au sein d'un environnement réel.



Les deux groupes - qui disent vouloir se concentrer avant tout sur le marché du commerce électronique - comptent associer les capacités créatives de l'un avec le savoir-faire technologique de l'autre.



Avec, pour mission, de permettre aux 'clients de WPP de mieux communiquer avec leurs consommateurs sur la plateforme Snapchat', selon les termes de leur communiqué.



Snapchat fait valoir que plus de 200 millions de ses utilisateurs ont déjà recours, tous les jours, à la technologie de réalité augmentée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.