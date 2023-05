WPP : Partenariat avec Nvidia pour un moteur de contenu

(CercleFinance.com) - Nvidia et WPP annoncent développer un moteur de contenu exploitant Nvidia Omniverse et l'intelligence artificielle (IA) pour 'permettre aux équipes créatives de produire du contenu publicitaire de haute qualité plus rapidement, plus efficacement et à grande échelle'.



'Cela permet à leurs clients d'atteindre les consommateurs de manière hautement personnalisée et attrayante, tout en préservant la qualité, la précision et la fidélité de l'identité de marque, des produits et des logos de leur entreprise', expliquent-ils.



Le partenariat avec Nvidia s'appuie sur la position de leader de WPP dans les technologies émergentes et l'IA générative. Le nouveau moteur de contenu sera bientôt disponible exclusivement pour les clients du groupe britannique dans le monde entier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.