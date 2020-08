WPP : En baisse, mais deux brokers ont revu leur cible

(CercleFinance.com) - Le titre WPP recule ce vendredi de -2%, même si deux analystes ont annonce ce matin revoir à la hausse sur celui-ci.



L'analyste Oddo BHF confirme en effet sa recommandation 'neutre' sur le titre WPP, mais revoit à la hausse son objectif de cours : la cible du broker passe ainsi de 650 à 700 pence, pour un potentiel de +8%.



'Nous tablons sur une décroissance organique de 10% en 2020 avec un scénario de baisse de 9.5% au T3 et de -7% au T4. Ces hypothèses pour le S2 sont proches de celles que nous avons pour Publicis. Nous tablons sur un résultat opérationnel de 1.2 Md£ soit une marge de 12.5%. Cette prévision repose sur une hypothèse d'économies de coûts de 900 M£, soit au-dessus de l'enveloppe communiquée par le management (700/800 M£). Comme pour Publicis, il nous semble crédible que WPP dépasse son objectif', commente le broker.



Idem chez Credit Suisse : l'analyste reste à 'Sous-performance' sur le titre WPP, mais annonce revoir son objectif de cours à la hausse. La cible du broker passe ainsi de 565 à 600 pence.



'Tout comme IPG et Publicis, l'entreprise a battu le consensus au deuxième trimestre. Nous augmentons notre prévision de croissance organique en 2020 à -8,5% contre -11%', explique Credit Suisse.





