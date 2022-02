WPP : Délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - WPP lâche près de 7% à Londres après la publication par le groupe de communication d'un BPA ajusté en augmentation de 30,6% à 78,5 pence pour 2021, et d'une marge opérationnelle ajustée de 14,4%, en hausse de 1,7 point en comparable.



A 10,4 milliards de livres sterling, le chiffre d'affaires (moins coûts de transmission) a augmenté de 6,5% en données publiées et de 12,1% en comparable, une 'très forte croissance tirée par la demande de services numériques, de commerce électronique et de technologie'.



Un dividende final de 18,7 pence, en hausse de 33,6%, sera proposé. Pour 2022, WPP anticipe une croissance en comparable du chiffre d'affaires (moins coûts de transmission) d'environ 5%, ainsi qu'une marge opérationnelle en hausse d'environ 50 points de base.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende