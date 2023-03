WPP : Acquisition en Allemagne dans le secteur de la santé

(CercleFinance.com) - WPP a annoncé mardi l'acquisition de 3K Agentur für Kommunikation (3K), une agence de communication allemande spécialisée dans le secteur de la santé, dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer sa croissance.



Le géant britannique de la publicité précise que 3K va rejoindre son réseau mondial Hill+Knowlton Strategies (H+K) avec l'objectif de renforcer sa présence dans l'industrie pharmaceutique et sur le marché allemand.



Le groupe londonien souligne que le pôle H+K, actuellement en pleine phase de transformation, a signé une croissance de plus de 25% au cours des deux dernières années.



Après Fenom Digital, Diff, Passport, Newcraft et Corebiz, ce rachat est le sixième bouclé par WPP au cours des six derniers mois.



