Wirecard : Ouverture d'une procédure d'insolvabilité

(CercleFinance.com) - Plongé dans un scandale financier retentissant depuis la semaine dernière, Wirecard a annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, une mesure destinée à satisfaire les créanciers du groupe via la réalisation de ses actifs.



Dans un communiqué laconique, le spécialiste allemand des transactions électroniques indique que son conseil d'administration a décidé de déposer ce matin une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité auprès du tribunal de Munich en raison de son 'insolvabilité imminente' et de son 'surendettement'.



Wirecard avait reconnu lundi qu'il existait une 'probabilité dominante' pour qu'un solde de trésorerie de 1,9 milliard d'euros censé figurer dans ses comptes n'ait jamais existé.



La semaine passée, son cabinet d'audit, Ernst & Young, avait refusé de certifier ses comptes pour 2019, estimant ne pas disposer de suffisamment de documents pour justifier l'existence de ce solde de trésorerie, qui représente l'équivalent du quart du bilan de Wirecard.



Avec un cours de Bourse qui s'est effondré de plus de 97% depuis le début de l'année, le scénario de la fraude financière de grande ampleur semble aujourd'hui définitivement entériné.



A la suite de ces révélations, Markus Braun, l'ancien directeur général du groupe, avait été brièvement incarcéré lundi par la justice allemande avant d'être relâché mardi.



Quant à Jan Marsalek, l'ancien directeur opérationnel et principal suspect dans le cadre de la fraude, la justice allemande est toujours à sa recherche.



