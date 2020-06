Wirecard : Les difficultés s'accumulent, le titre sombre

(CercleFinance.com) - Wirecard, le spécialiste allemand des paiements électroniques, a annoncé vendredi la suspension, avec effet immédiat, de Jan Marsalek, son directeur général délégué et surtout le responsable de sa conformité.



Le groupe basé à Munich indique l'avoir remplacé par James Freis, à qui sera désormais confié un nouveau département englobant les questions d'intégrité, de respect des lois et de gouvernance.



Cette décision intervient au lendemain de l'annonce du report des états financier du groupe au titre de l'exercice 2019 suite à l'apparition d'éléments jugés 'fallacieux'.



Ernst & Young, son cabinet d'audit, a en effet estimé ne pas disposer de suffisamment de documents pour justifier l'existence de soldes de trésorerie apparaissant sur des comptes fiduciaires pour un montant de quelque 1,9 milliard d'euros, ce qui représente le quart du bilan consolidé du groupe.



'Les conséquences de l'absence de certification des comptes 2019 avant le 19 juin sont dévastatrices, puisque l'insolvabilité, en cas de demande de remboursement anticipé du crédit syndiqué de deux milliards d'euros, est une possibilité', avertissent les analystes d'Invest Securities.



'Ce qui est certain, c'est que la visibilité est nulle à court terme et que les perspectives de moyen et long terme sont remises en question, avec une société qui pourrait revoir sa stratégie et se séparer de son CEO, M. Braun', ajoute l'intermédiaire.



Après avoir dévissé de plus de 62% hier, l'action Wirecard décrochait encore de 45% vendredi matin dans les premiers échanges.



Du fait des soupçons de malversations financières persistants qui pèsent sur le groupe depuis plus d'un an maintenant, le cours de Bourse a dégringolé de 80% sur les 12 derniers mois.



Pour les analystes d'Oddo BHF, un scénario 'vraiment noir' ne peut aujourd'hui être exclu.



'Wirecard rentre donc dans une zone de risque importante qui peut aller de la restructuration de la dette (...), la cession d'actifs ou éventuellement la mise en défaut de paiement, scénario extrême', prévient la banque privée.



