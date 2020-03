Wirecard : Le titre s'envole de +15% après l'audite de KPMG

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +15% après l'annonce des résultats de l'audite de KPMG.



KPMG a indiqué qu'il n'y a pas de preuve de fraude, sur 3 des 4 thèmes de l'enquête. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 170 E.



Oddo souligne que KPMG n'a trouvé aucun problème substantiel sur l'Inde, Singapour et MCA et ne demande pas de corrections sur les comptes 2016/17/18.



' Reste la partie de l'enquête sur les activités des partenaires tiers qui est toujours en cours et devrait être terminée au plus tard le 22 avril 2020 ' indique le bureau d'analyses.



' La publication des comptes annuels est donc reportée au 30 avril, au lieu du 8 avril '.



Oddo estime qu'il y a un grand pas en avant qui satisfera les 'Bulls', un report des comptes annuels qui va donner du grain à moudre aux 'Bears'. Les analystes soulignent également une valorisation 'ridicule' surtout s'il n'y a aucun sujet sur les comptes, mais qui se soucie de la valorisation ces derniers temps...



