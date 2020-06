Wirecard : Le scénario de la fraude se précise

(CercleFinance.com) - Le spécialiste allemand des paiements électroniques Wirecard a indiqué lundi qu'il existait une 'probabilité dominante' pour que le solde de 1,9 milliard d'euros déposé sur un compte en fidéicommis n'existe pas.



Ce constat amène le groupe à Munich à remettre en questions ses comptes préliminaires au titre de 2019, ses résultats préliminaires pour le premier trimestre, ses objectifs 2020 ainsi que ses provisions à horizon 2025.



Une remise en cause des résultats publiés au titre des exercices écoulés ne peut pas non plus être exclue, précise l'entreprise dans un communiqué.



La semaine passée, son cabinet d'audit, Ernst & Young, avait estimé ne pas disposer de suffisamment de documents pour justifier l'existence de soldes de trésorerie apparaissant sur des comptes fiduciaires pour un montant de quelque 1,9 milliard d'euros, soit l'équivalent du quart du bilan de Wirecard.



'Vendredi dernier, deux banques philippines (BDO Bank et Bank of Philippines Islands) ont assuré ne pas travailler avec Wirecard, l'une d'entre elles précisant qu'un 'employé malhonnête a falsifié des documents et contrefait les signatures de nos agents'', souligne-t-on ce matin chez Invest Securities.



'La banque centrale des Philippines a confirmé samedi qu'aucune somme liée à Wirecard n'était entrée dans le pays, ce qui ne laissait plus guère de doute à la fraude', ajoute l'intermédiaire parisien.



Dans son communiqué, Wirecard assure continuer à mener des 'discussions constructives' avec ses établissements prêteurs et envisager un certain nombre de mesures, comme des cessions, pour assurer la péreniité de l'activité.



Le groupe assure par ailleurs que l'ensemble de ses systèmes informatiques continuent d'être opérationnels.



Des propos qui n'empêchaient pas Wirecard de sombrer un peu plus en Bourse ce lundi, avec des pertes qui se montaient à plus de 38% dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer