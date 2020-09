Wipro : Prévoit d'ouvrir un hub d'innovation en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe Wipro annonce ce jour projeter d'établir un hub d'innovation numérique à Düsseldorf, en Allemagne.



'Destiné à devenir le centre phare de Wipro en Europe, le hub d'innovation numérique proposé offrira une expertise en transformation numérique aux entreprises allemandes, et permettra aux organisations de croiser leurs compétences et de se perfectionner tout en soutenant le développement des talents dans les communautés locales', indique le groupe.



