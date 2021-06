Whitbread : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Whitbread gagne plus de 2% à Londres sur fond de propos positifs de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 4000 pence sur le titre du groupe britannique d'hôtellerie et de restauration.



Outre une valorisation qu'il 'ne trouve pas exigeante', le broker anticipe une performance forte de Whitbread sur l'exercice 2022, pointant notamment les progrès vigoureux de la vaccination et le redressement des indicateurs macroéconomiques au Royaume Uni.



