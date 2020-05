Whitbread : Recul de 8% du profit imposable annuel

(CercleFinance.com) - Whitbread annonce au titre de son exercice 2019-20 un BPA ajusté en progression de 12,6% à 193,6 pence, mais un profit avant impôt ajusté en baisse de 8,2% à 358 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,1% à 2,07 milliards.



Le groupe d'hôtellerie-restauration revendique ainsi 'une performance financière résiliente, en ligne avec les attentes, dans un contexte de faible confiance des entreprises et des ménages au Royaume Uni, qui a touché en particulier le marché hôtelier régional'.



Parallèlement, il fait part son intention de lever environ un milliard de livres par une émission d'actions, pour 'tirer avantage de ses opportunités de croissance structurelle à long terme et gagner des parts de marchés au Royaume Uni et en Allemagne'.



