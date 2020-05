Whitbread : Rebond timide avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une chute de plus de 13%, Whitbread rebondit de 2,3% à Londres avec des propos d'Oddo BHF qui ramène son objectif de cours de 3500 à 3400 pence, mais réaffirme son opinion 'achat' sur le titre du groupe d'hôtellerie et de restauration.



'C'est une surprise pour nous, puisque, nous pensions qu'ils avaient de la marge pour un endettement supplémentaire', commente l'analyste au sujet de la levée de fonds d'un milliard de livres annoncée en marge de ses résultats annuels.



Néanmoins, malgré les pressions sur le titre suite à cette annonce, Oddo BHF 'garde une opinion positive sur la valeur, pensant que le groupe surperformera dans la reprise, grâce à la résilience de son business model'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer