Whitbread : Plongeon après l'annonce d'une levée de fonds

(CercleFinance.com) - Whitbread plonge de près de 12% à Londres, après l'annonce par le groupe d'hôtellerie-restauration de son intention de lever environ un milliard de livres sterling de recettes brutes par une émission d'actions, en marge de la publication de ses résultats.



Cette augmentation de capital vise à assurer qu'il 'émerge de la pandémie de Covid-19 dans une position possible plus forte pour tirer avantage de ses opportunités de croissance structurelle à long terme et gagner des parts de marchés au Royaume Uni et en Allemagne'.



