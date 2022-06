Whitbread : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Whitbread gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, soutenu par Liberum qui relève sa recommandation sur le titre du groupe d'hôtellerie de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 3120 à 3320 pence.



Le broker remonte sa prévision de profit avant impôt pour 2023 à 270 millions de livres (+33%) alors que 'le titre est en baisse de 15% depuis le début de l'année malgré de la marge pour de futurs relèvements, des dividendes plus élevés et/ou des rachats d'actions'.



