Whirlpool : Vise 100% d'électricité renouvelable aux USA

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé qu'elle avait conclu un deuxième accord d'achat d'énergie éolienne virtuelle afin d'accélérer les progrès vers son engagement à atteindre les émissions nettes zéro dans ses usines et ses opérations d'ici 2030.



Ce dernier accord avec ENGIE North America représentera 53 mégawatts d'énergie éolienne propre et renouvelable sur 12 ans.



' Avec cet accord, la modernisation des usines de fabrication et les projets continus de réduction de l'énergie, de l'eau et des déchets, Whirlpool accélère son engagement en faveur d'opérations durables ', a déclaré Pam Klyn, vice-présidente en charge du développement durable.



' Lorsque cet accord sera pleinement opérationnel en 2023, nous prévoyons de compenser 100 % des émissions d'électricité de notre usine américaine ', ajoute Ron Voglewede, directeur du développement durable.



