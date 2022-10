Whirlpool : Objectifs révisés en baisse pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Whirlpool a révisé jeudi soir ses prévisions pour l'année 2022, anticipant désormais un BPA ajusté (non GAAP) de l'ordre de 19 dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 22 à 24 dollars.



Le fabricant d'appareils électroménagers a réalisé sur le troisième trimestre un BPA ajusté en baisse de 33% à 4,49 dollars et une marge d'EBIT non-GAAP de 5,5%, affectée notamment par une inflation des coûts toujours élevée.



A près de 4,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a diminué de 12,8% (-9,7% hors effets de changes), impacté par la baisse des volumes résultant du ralentissement de la demande, partiellement compensée par un prix/mix produit favorable.



