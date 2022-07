Whirlpool : Objectif de BPA abaissé pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Whirlpool a abaissé lundi soir sa fourchette-cible annuelle de BPA ajusté à entre 22 et 24 dollars (contre 24 à 26 dollars précédemment), pour des revenus attendus en baisse d'environ 6% vers 20,7 milliards de dollars.



Au titre de son deuxième trimestre 2022, le fabricant d'appareils électroménagers a vu son BPA ajusté reculer de 10% à 5,97 dollars, et son profit opérationnel ajusté se contracter de 24% à 461 millions de dollars.



A 5,1 milliards, ses revenus ont diminué de 4,3% (-2,3% hors effets de devises), affectés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le ralentissement de la demande, facteurs partiellement compensés par un prix/mix produit favorable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.