Whirlpool : Léger repli du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé jeudi soir un BPA en repli de 2,2% à 6,68 dollars au titre du troisième trimestre 2021, ainsi qu'un profit opérationnel en baisse de 3,2% à 608 millions de dollars, soit une marge en retrait de 80 points de base à 11,1%.



Le fabricant d'électroménager a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,7% à 5,49 milliards de dollars (+2,9% hors effets de changes) grâce à ses initiatives de répercussion de coûts sur les prix et à un environnement de demande des consommateurs vigoureux.



Pour l'ensemble de l'année en cours, Whirlpool indique avoir accru son estimation de BPA à environ 26,25 dollars, pour une croissance de son chiffre d'affaires attendue aux alentours de 13% et un FCF ajusté toujours anticipé à 1,7 milliard.



