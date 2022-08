Whirlpool : Acquisition d'InSinkErator

(CercleFinance.com) - Whirlpool annonce avoir conclu un accord définitif avec Emerson Electric en vue d'acquérir InSinkErator, fabricant d'éliminateurs de déchets alimentaires et de distributeurs d'eau chaude instantanée à usage domestique et commercial.



Cette transaction sera réalisée entièrement en numéraire pour trois milliards de dollars. Sur une base annuelle, se terminant le 30 septembre 2022, InSinkErator devrait générer des ventes d'environ 650 millions de dollars et un EBITDA de plus de 170 millions.



L'acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur les marges de Whirlpool, et accroitre son BPA d'environ 1,25 dollar en 2023. Soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris réglementaires, elle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.