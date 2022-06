Wells Fargo : Un article du New York Times crée la polémique

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a répondu dans la soirée d'hier aux informations du New York Times selon lesquelles la banque américaine aurait truqué des entretiens d'embauche réservés aux candidats issus de la diversité.



D'après le quotidien new-yorkais - qui cite des employés travaillant actuellement ou ayant travaillé pour le groupe - les personnes noires et les femmes se voient souvent proposer un entretien pour des postes ayant déjà été pourvus.



'Ces entretiens, d'après eux, sont davantage destinés à étayer sur le papier les efforts entrepris par Wells Fargo en matière de diversité - notamment dans l'optique d'éventuels audits réglementaires - qu'à véritablement embaucher davantage de femmes et de personnes de couleur', explique le journal.



Dans un communiqué paru jeudi soir, Wells Fargo affirme que 'personne ne doit se voir offrir un entretien d'embauche sans réelles chances de décrocher une offre, point à la ligne'.



Le groupe financier californien indique toutefois avoir décidé de suspendre temporairement de sa directive concernant l'application de sa politique d'inclusion et de diversité afin de s'assurer que les recruteurs comprenaient bien la façon dont elle devait être appliquée.



Il note toutefois qu'à la fin 2021, 45% de ses employés aux Etats-Unis n'étaient pas blancs, les salariés afro-américains représentant 13% des effectifs totaux.



