Wells Fargo : Retour aux bénéfices au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Les résultats de la banque américaine Wells Fargo sont repassés dans le vert au deuxième trimestre, aidés par une hausse du produit net bancaire liée à la reprise de l'activité économique.



Le bénéfice net de la firme californienne est ressorti à six milliards de dollars, ou 1,38 dollar par action, sur le trimestre écoulé contre une perte de 3,8 milliards de dollars, ou 1,01 dollar par titre, un an plus tôt.



Ce bénéfice est bien supérieur au consensus, qui visait moins d'un dollar l'action.



Le produit net bancaire a quant à lui atteint 20,3 milliards de dollars, un niveau là encore très supérieur aux 17 milliards anticipés par Wall Street.



Wells Fargo a renoué avec les bénéfices au cours des trois derniers mois après avoir perdu de l'argent au deuxième trimestre 2020 pour la première fois en plus de 10 ans.



Signe de l'amélioration de la conjoncture, ses provisions pour créances douteuses ont chuté de 10 milliards de dollars d'une année sur l'autre.



L'action Wells Fargo grappillait 0,4% en cotations avant-Bourse après ces résultats. Elle a bondi de 43% depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 a gagné 16% dans le même temps.



