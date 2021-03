Wells Fargo : Recrute une nouvelle responsable du numérique

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a annoncé aujourd'hui que Reetika Grewal avait été nommée responsable du numérique pour la banque commerciale et la banque de financement et d'investissement.



Reetika Grewal rejoindra l'entreprise fin avril et sera chargé d'accélérer le développement et la mise en oeuvre des offres numériques de banque commerciale et d'entreprise.



La nouvelle recrue rejoint Wells Fargo en provenance de chez JP Morgan Chase, où elle était responsable du numérique pour la Banque commerciale.



Reetika Grewal est titulaire d'un baccalauréat ès arts en français et relations internationales de l'Université du Michigan et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Washington.





