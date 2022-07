Wells Fargo : Recrute un responsable de la RSE

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a annoncé aujourd'hui qu'Otis Rolley rejoignait la société en tant que responsable de l'impact social, de l'engagement communautaire et la philanthropie d'entreprise, y compris de la Fondation Wells Fargo.

Otis Rolley relèvera de Bill Daley, vice-président des affaires publiques, à compter du 1er août.



Jusqu'alors, Otis Rolley était membre de l'équipe de direction au sein de la Fondation Rockefeller, l'une des organisations philanthropiques mondiales les plus anciennes et les plus distinguées.



Avant de rejoindre la Fondation Rockefeller, Otis Rolley était dirigeant de la Newark Community Economic Development Corporation (maintenant Invest Newark), une société de développement économique de la plus grande ville du New Jersey, chargée de stimuler la création de richesses grâce à l'expansion des petites entreprises, l'immobilier commercial, et l'entrepreneuriat.



