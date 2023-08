Wells Fargo : Recrute un ancien responsable de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a fait savoir aujourd'hui que Malcolm Price avait rejoint la Corporate & Investment Bank (CIB) en tant que responsable des sponsors financiers.



Il relèvera conjointement de Tim O'Hara, responsable des services bancaires, et de Scott Warrender, responsable de la couverture des services bancaires.



Malcolm rejoint Wells Fargo en provenance du Credit Suisse où il était dernièrement responsable mondial des sponsors financiers et co-responsable mondial du capital-investissement et du financement à effet de levier.



