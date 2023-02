Wells Fargo : Réalise un don de 50 M$ à la NAACP

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce un don de 50 millions de dollars à la NAACP. Ce montant est le don le plus important que l'organisation de défense des droits civiques a reçu à ce jour.



' Ce don va soutenir la plus grande organisation de défense des droits civiques et de la justice sociale du pays dans ses efforts continus pour faire progresser l'équité raciale en Amérique ' indique la direction.



La subvention de Wells Fargo va à la fois renforcer les unités locales de la NAACP et soutenir les plans de l'organisation pour développer un nouveau siège national.



'Toutes les sociétés jouent un rôle essentiel dans notre démocratie. Elles doivent s'engager en tant qu'alliées dans la lutte pour mettre fin à la discrimination - dans notre économie, dans notre système judiciaire, à travers notre société et au sein de leurs propres services.' a déclaré Derrick Johnson, président-directeur général de la NAACP.



