Wells Fargo : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Wells Fargo recule de 3% à Wall Street, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', et ce en dépit d'un objectif de cours remonté de 40 à 47 dollars sur le titre de l'établissement bancaire californien.



'Avec une action en hausse de plus de 120% par rapport aux creux d'octobre et ce que nous considérons comme une valorisation pleine, nous décidons de nous mettre à l'écart du dossier Wells Fargo', explique le broker dans le résumé de sa note.



