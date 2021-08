Wells Fargo : Nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Charles H. Noski, président et membre du conseil d'administration de Wells Fargo.



Charles H. Noski a démissionné de ses fonctions de président du conseil mais restera administrateur jusqu'au 30 septembre 2021 -date de sa retraite- afin de faciliter la transition du rôle de président.



Par conséquent, la conseil d'administration de Walls Fargo a élu Steven D. Black comme président, avec effet immédiat, indique aujourd'hui la banque.



Steven D. Black dispose de plus de 45 ans d'expérience dans les services financiers auprès de certaines des plus grandes institutions financières au monde - il est aussi co-dirigeant de Bregal Investments.



Le conseil d'administration de Wells Fargo a également nommé Wayne M. Hewett au poste de membre et président du comité de gouvernance et des candidatures.



