Wells Fargo : Nomme une directrice du développement durable

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a annoncé aujourd'hui la nomination de Robyn Luhning au poste nouvellement créé de Chief Sustainability Officer (CSO), soulignant l'attention croissante portée par la société au développement durable et aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



Robyn Luhning sera chargée de diriger les progrès par rapport aux initiatives climatiques de l'entreprise et de superviser l'Institut Wells Fargo pour la finance durable.



'La durabilité et la lutte contre le changement climatique sont des impératifs commerciaux chez Wells Fargo et nécessitent une attention particulière et élevée', a déclaré Bill Daley, vice-président des affaires publiques chez Wells Fargo. '





