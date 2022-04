Wells Fargo : Nominations au sein du pôle CIB

(CercleFinance.com) - Wells Fargo & Company a annoncé aujourd'hui la nomination de Tim O'Hara au sein du pôle Corporate & Investment Bank (CIB) à compter du 9 mai, en tant que responsable des opérations bancaires.



Jusqu'alors, Tim O'Hara travaillait chez BlackRock où il occupait le poste de Global Co-Head of Credit depuis 2017. Avant cela, Tim O'Hara a passé 28 ans chez Credit Suisse AG.



De son côté, Rob Engel, qui dirige le secteur bancaire depuis 2014 assumera le nouveau rôle de président du secteur bancaire. Il relèvera de Tim O'Hara et restera membre du comité d'exploitation de la CIB.



