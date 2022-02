Wells Fargo : Nomination dans le Middle Market Banking

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce la nomination à compter d'avril de Jessica Lupovici en tant que responsable du Middle Market Banking dans la région est des Etats-Unis, soit l'activité de fourniture de services d'investissements destinés aux entreprises dont les revenus sont généralement compris entre 10 millions et 2 milliards de dollars.



La nouvelle recrue gérera les opérations dans six divisions et 19 États s'étendant du Canada à la Floride et jusqu'au fleuve Mississippi.



Auparavant, Jessica Lupovici a travaillé pour la banque commerciale et la banque d'investissement de JP Morgan Chase. Elle a également occupé une série de postes axés sur les relations chez Bank of America, Goldman Sachs et Citibank au cours de sa carrière bancaire de plus de 25 ans.



