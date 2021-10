Wells Fargo : Le bénéfice bondit de 59% au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a fait état jeudi d'un bond de 59% de son profit trimestriel grâce à un recul de ses provisions pour pertes sur crédit et aux effets du redressement de l'activité économique.



L'établissement basé à San Francisco a enregistré sur le troisième trimestre un bénéfice net de 5,1 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, contre 3,2 milliards, ou 70 cents par action, il y a un an.



Ce bénéfice par action (BPA) est bien supérieur au consensus des analystes, qui s'était établi à 99 cents.



Son produit net bancaire s'est pourtant tassé de 2%, à 18,8 milliards de dollars, sur la période juillet-septembre, mais le groupe bancaire a su profiter d'une baisse de 13% de ses dépenses autres que les frais d'intérêt, qui se sont repliées à 13,3 milliards de dollars contre 15,2 milliards un an plus tôt.



Suite à la parution de ces résultats, l'action Wells Fargo progressait de 1,3% en cotations avant-Bourse.



