Wells Fargo : Lance une plateforme de trading, avec HPR

(CercleFinance.com) - Wells Fargo Corporate & Investment Banking, une division de Wells Fargo & Company, a annoncé aujourd'hui que sa division Quantitative Prime Services s'était associée à HPR, un acteur majeur de la technologie financière dans le commerce électronique, afin de fournir à ses clients une plate-forme de trading.



Les clients de Wells Fargo pourront ainsi déployer du matériel réseau adapté au marché, des systèmes de livraison de données avancés, des solutions de gestion de la latence et des plates-formes de surveillance commerciale, assure Wells Fargo.



'Wells Fargo comprend l'avenir du trading électronique et nous sommes ravis de nous associer avec eux pour fournir des services hautement différenciés sur notre architecture unifiée de plate-forme en tant que service (PaaS).', a déclaré Anthony D. Amicangioli, fondateur et directeur général de HPR.





