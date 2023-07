Wells Fargo : Hausse de 67% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Wells Fargo publie au titre du deuxième trimestre 2023 un bénéfice net de 4,94 milliards de dollars, soit un BPA de 1,25 dollar, en augmentation de 67% par rapport à celui de la période correspondante de l'année dernière.



La banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit se monter à 1,71 milliard de dollars, contre 580 millions un an auparavant, et ses dépenses hors intérêt augmenter légèrement pour approcher les 13 milliards.



En revanche, ses revenus se sont accrus de 20% à 20,5 milliards de dollars, avec une progression de 29% de ses revenus d'intérêts nets sur fond de taux plus élevés, et une augmentation de 8% de ses autres types de revenus.



