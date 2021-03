Wells Fargo : Déclaration après la débâcle du fonds Archegos

(CercleFinance.com) - A la suite de la récente débâcle du hedge fund Archegos, la banque Wells Fargo fait savoir qu'elle entretenait jusqu'alors 'une relation de courtage privilégiée avec Archegos'.



'Nos positions étaient bien garanties tout au long de la semaine passée et nous n'avons désormais plus aucune exposition', indique la banque.



Wells Fargo précise ne pas avoir subi de pertes liées à la liquidation de ses positions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.