Wells Fargo : Dans le rouge au T2 et sous les attentes

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Wells Fargo dévoile ce mardi une perte nette de -2,4 milliards de dollars pour son T2 2020, à comparer à un bénéfice net de 6,2 milliards au titre du deuxième trimestre 2019.



La perte par action s'élève ainsi à 0,66 dollar, contre un bénéfice de 1,30 dollar par action un an plus tôt à la même période. C'est plus que le consensus, qui ne s'attendait qu'à un repli vers -0,06 cent des performances par action.



L'établissement financier de San Francisco a engrangé des revenus en baisse à 17,8 milliards de dollars. Ceux-ci s'affichaient à 21,6 milliards au deuxième trimestre 2019.



'Notre opinion sur la longueur et la sévérité de la crise économique s'est considérablement détériorée depuis nos hypothèses utilisées le trimestre précédent', prévient Charlie Scharf, CEO de Wells Fargo.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer