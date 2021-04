Wells Fargo : Contrat d'énergie solaire avec Duke Energy

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce la signature d'un contrat d'achat d'énergie renouvelable de 20 ans avec Duke Energy prévoyant que la banque achète 100% de l'énergie solaire produite par un parc solaire de 58MW situé en Caroline du Nord - le Blackburn Solar Project - dans le cadre du programme Green Source Advantage (GSA) de Duke Energy.



Cette transaction, annoncée aujourd'hui par Wells Fargo, couvrira environ 8% des besoins mondiaux de la banque en électricité. L'énergie sera produite par quelque 200 000 panneaux solaires.



L'installation solaire sera développée, détenue et exploitée par une filiale de NextEra Energy Resources, basée en Floride, et devrait être mise en service en 2022. Wells Fargo conservera également les crédits d'énergie renouvelable (CER) associés au projet.



Pour rappel, Wells Fargo a annoncé il y a quelques semaines son objectif d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050.





