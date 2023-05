Warner Music : Chute de 60% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Warner Music Group publie au titre de son deuxième trimestre 2022-23 un bénéfice net en chute de 60% à 37 millions de dollars, soit 0,06 dollar par action, mais en données ajustées, il s'est accru de 5% à 116 millions.



La maison d'édition musicale a vu son OIBDA ajusté augmenter de 4% à 286 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% (+5% à taux de change constant) à 1,4 milliard, dont 942 millions de revenus numériques.



'Avec un élan continu dans l'édition musicale et un calendrier plus robuste qui comprend le retour de superstars mondiales et de nouveaux artistes à l'échelle mondiale, nous sommes optimistes pour la seconde moitié de l'année', affirme son CEO Robert Kyncl.



