Walgreens Boots : Relèvement d'objectif annuel

(CercleFinance.com) - Fort d'un trimestre meilleur que prévu, Walgreens Boots Alliance anticipe désormais une hausse de son BPA ajusté d'environ 10% à taux de changes constants pour l'exercice 2020-21, et non plus 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



La chaine de drugstores fait part d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 95,1% à 1,38 dollar pour son troisième trimestre comptable (+93,6% hors effets de changes), dépassant nettement le consensus de marché.



Son profit opérationnel ajusté a grimpé de 82,9% à 1,5 milliard de dollars, pour des revenus en hausse de 12,1% à 34 milliards, dont une croissance de 10,4% hors effets de changes, portée à la fois par l'international et les Etats-Unis.



