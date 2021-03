Walgreens Boots : Objectif de BPA relevé pour 2020-21

(CercleFinance.com) - Fort d'un trimestre meilleur que prévu, Walgreens Boots Alliance anticipe désormais une hausse de son BPA ajusté 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à taux de changes constants pour l'exercice 2020-21, et non plus 'dans le bas' de cette plage.



La chaine de drugstores fait part d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en repli de 10,1% à 1,26 dollar pour son deuxième trimestre comptable (-10,8% hors effets de changes), reflétant un impact négatif estimé de 40 à 45 cents par action lié à la Covid-19.



Le profit opérationnel ajusté s'est inscrit en recul de 22,5% à 1,2 milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% à 32,8 milliards, dont une croissance de 3,5% hors effets de changes, aidée notamment par sa coentreprise en Allemagne.



