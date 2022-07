Walgreens Boots : Léger relèvement du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 48 cents par action, marquant ainsi une augmentation limitée de 0,5% par rapport au dividende précédent.



Ce dividende majoré sera payable le 9 septembre aux actionnaires inscrits au 19 août et fait passer le taux annuel de 1,91 à 1,92 dollar par action. Le groupe rappelle avoir versé un dividende au cours de 359 trimestres consécutifs et l'avoir accru 47 années de suite.



Pour mémoire, la chaine de pharmacie a publié fin juin, au titre de son troisième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en baisse de 30% à 96 cents, mais maintenu sa prévision d'une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' de son BPA ajusté annuel.



