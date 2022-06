Walgreens : Baisse de 30% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre de son troisième trimestre 2021-22 un BPA ajusté des activités poursuivies en baisse de 30% à 96 cents (-28,9% à changes constants) et un profit opérationnel d'un milliard de dollars (-33,5% hors effets de changes).



A 32,6 milliards de dollars, les revenus de la chaine de pharmacies ont diminué de 4,2% (-2,8% à changes constants), pénalisés comme prévu par le groupe, par un impact de 720 points de base lié aux ventes d'AllianceRx Walgreens.



Walgreens Boots maintient sa prévision d'une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' de son BPA ajusté annuel, expliquant que 'sa performance depuis le début de l'exercice suit globalement ses attentes'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.