Waga Energy : Le titre flambe au premier jour de cotation

(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste de la production de biométhane à partir de gaz de décharge Waga Energy grimpait de plus de 8% mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris.



Coté sur le compartiment B d'Euronext Paris, le titre du groupe isérois prenait 8,3% à la mi-journée, à 25,5 euros, à comparer à un prix d'introduction qui avait été fixé à 23,5 euros.



Au même moment, le marché parisien se repliait d'environ 0,3%.



L'entrée en bourse de Waga a été réalisée suite à l'admission à la négociation des 19 millions d'actions composant son capital, dont 4,6 millions nouvelles actions émises dans le cadre d'une offre globale.



En tenant compte du montant total de l'offre - qui représente 110 millions d'euros - la capitalisation boursière de la société s'élève à 484 millions d'euros.



Créé en 2015 à Meylan (Isère), Waga Energy utilise les technologies de la filtration membranaire et de la distillation cryogénique pour récupérer le méthane émis spontanément par les déchets enfouis.



La société l'injecte ensuite directement dans les réseaux de gaz, en substitution du gaz naturel, transformant ainsi une source majeure de pollution atmosphérique en énergie propre, locale et renouvelable.



Le succès de son introduction en Bourse illustre l'appétit grandissant des investisseurs pour les 'greentechs' et les acteurs de la transition écologique et énergétique après les récentes IPO d'Afyren et Entech.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.