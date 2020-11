VW : Projet de mobilité révolutionnaire sur une île grecque

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen et la Grèce ont convenu de mettre en place 'un système de mobilité révolutionnaire' sur l'île méditerranéenne d'Astypalea. A terme, l'île devrait devenir un modèle pour une mobilité climatiquement neutre.



Un protocole d'accord à cet effet a été signé aujourd'hui à Wolfsburg et à Athènes par Konstantinos Fragogiannis, vice-ministre des Affaires étrangères, et Dr. Herbert Diess, le directeur général de VW.



Le projet, d'une durée initiale de six ans, prévoit de développer le partage de véhicules mais aussi un service de location de scooter et vélos électriques, ainsi et la production d'énergie solaire et éolienne.



Volkswagen installera ses chargeurs Elli à travers l'île pour assurer une infrastructure de charge complète offrant environ 230 points de charge privés et plusieurs points de charge publics.





