Volvo : Hausse de 17% du CA à 330,1 Mds de SEK

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Volvo Cars a atteint 330,1 milliards de couronnes suédoises (SEK) en 2022, en croissance de 17% par rapport à l'année précédente (282 milliards de SEK au cours de l'exercice 2021).



' Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'entreprise, attribuable à une meilleure gamme de produits, à des prix plus élevés sur les voitures, à des éléments favorables sur le marché des changes et à la fabrication en sous-traitance avec Polestar ' indique le groupe.



Les ventes de voitures entièrement électriques ont représenté 11% des ventes totales (4% au cours de l'exercice 2021)



L'EBIT incluant les coentreprises et les entreprises associées s'est élevé à 22,3 milliards de SEK pour l'année, en hausse de 10% par rapport à 2021. Cela s'est traduit par une marge RAII de 6,8 % pour l'exercice.



' L'augmentation de l'EBIT pour 2022 est principalement due à l'effet comptable de la participation de Volvo Cars dans Polestar suite à leur cotation à la Bourse de New York l'année dernière ' indique la direction.



Le bénéfice par action est de 5,23 SEK en 2022 contre 4,72 SEK au cours de l'exercice 2021.



Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'inscrit à 105,2 milliards de SEK contre 80,1 milliards de SEK au 4ème trimestre 2021. Le résultat opérationnel s'est élevé à 3,4 milliards de SEK (3,7 milliards de SEK au 4ème trimestre 2021). Le bénéfice par action ressort à 0,82 SEK (contre 0,66 SEK).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.