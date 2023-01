Volkswagen : Veut renforcer son réseau de bornes de recharge

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir terminé une évaluation intermédiaire de son réseau mondial de bornes de recharge rapide dans le monde.



Ainsi, à fin 2022, plus d'un tiers des 45 000 bornes de recharge haute puissance (HPC) que VW prévoyait d'installer avaient été connectées au réseau - soit environ 15 000 chargeurs rapides disposant d'une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW.



Le groupe fait savoir qu'il compte devenir le premier constructeur automobile international à créer un réseau HPC mondial que tous les véhicules électriques pourraient utiliser dans le cadre d'une alliance avec ses différents partenaires.



Dans le cadre de ce plan, environ 10 000 points HPC doivent fonctionner en Europe et jusqu'à 25 000 dans le monde d'ici la fin de 2023.



' Volkswagen a commencé à créer ce réseau mondial de recharge rapide il y a des années. Nous sommes aujourd'hui parmi les pionniers de la mobilité électrique, et nous avons 15 000 bornes de recharge rapide en Amérique du Nord, en Chine et en Europe pour le prouver', a commenté Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen pour la technologie et PDG de Volkswagen Group Components.



