Volkswagen : Vers une coopération avec Mahindra & Mahindra

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé hier vouloir étendre sa coopération avec Mahindra & Mahindra (M&M), un constructeur automobile indien.

Les deux sociétés ont signé une feuille de conditions portant sur la fourniture de composants électriques MEB pour la nouvelle plate-forme électrique INGLO de Mahindra, approfondissant l'accord de partenariat du début de cette année.



La coopération cible un volume de plus d'un million d'unités de composants destinés à équiper cinq différents modèles de SUV tout électriques avec des composants MEB.



Les partenaires comptent aussi explorer de nouvelles opportunités de collaboration, ouvrant la perspective d'une alliance stratégique plus large pour accélérer l'électrification du marché automobile indien.



Selon Volkswagen, 'l'accord d'approvisionnement final sera négocié de manière continue, constructive et conforme à la loi d'ici la fin de 2022'.



