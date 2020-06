Volkswagen : Vers le rachat des minoritaires d'Audi

(CercleFinance.com) - Volkswagen a officialisé hier soir un projet d'offre en numéraire sur les parts des actionnaires minoritaires d'Audi, sa marque positionnée sur le haut-de-gamme.



Le géant automobile est de loin l'actionnaire majoritaire d'Audi, avec une participation de plus de 99,6% au sein du capital.



VW explique qu'il entend lancer une offre de rachat 'cash' sur le solde du capital à un prix de 1.551,53 euros par action, faisant apparaître une prime généreuse de plus de 50% par rapport au cours de clôture d'hier.



A 10h00, le titre Audi bondissait de plus de 52% à la Bourse de Francfort, dépassant désormais le prix de l'offre, alors que le titre Volkswagen gagnait 0,6%.



Volkswagen souligne que la résolution doit encore être approuvée par les actionnaires d'Audi à l'occasion de la prochaine assemblée générale du constructeur, qui devrait se tenir en juillet ou en août.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

