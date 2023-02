Volkswagen : Vers des innovations dans la mobilité électrique

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Tech Day 2023, Volkswagen Group Technology a présenté un aperçu des prochaines innovations en matière de mobilité électrique.



Le constructeur indique ainsi développer en interne des onduleurs à impulsions et des systèmes de gestion thermique. Ce système d'entraînement Volkswagen provenant d'une seule source offrirait jusqu'à 20 % d'efficacité ainsi que des avantages en matière de coûts, assure le constructeur.



' Après les cellules de batterie et les moteurs électriques, nous prenons en charge le développement des onduleurs à impulsions et des systèmes de gestion thermique. À l'avenir, cela fera du groupe Volkswagen l'un des seuls constructeurs automobiles au monde capable d'offrir un système complet optimisé de manière holistique', estime Thomas Schmall, membre du Directoire du groupe Volkswagen en charge de la technologie.



La technologie est actuellement en cours de développement pour la maturité de la production en série et pourra être utilisée sur la prochaine génération de MEB, ajoute Volkswagen.



